Останній патч ішов у супроводі з тим, що Electronic Arts зробили базову гру The Sims 4 абсолютно безплатною. Та схоже, він містить деякі збої.

Читайте також Футбол заради перемоги: PIN-UP Ukraine підтримала благодійний матч в Одесі

Збій у Sims 4

На форумі EA Answers гравці скаржаться на те, що їхні сіми постійно автономно поводяться жорстоко. З моменту виходу патча гравці помітили, що сіми часто ображають і влаштовують бійки з іншими, навіть з тими, з ким у них хороші стосунки.

Сіми в будь-якому світі руйнують свої стосунки через ці підлі взаємодії, що робить гру абсолютно непридатною та розбиває серце,

– написав користувач kittenayngel.

Для гравців, яким подобається створювати сюжети в грі, особистісні риси Sims 4 є обов'язковими для створення унікальних персонажів та історій, оскільки ці риси допомагають диктувати їхні дії.

Як правило, дозволити сімам діяти автономно – це хороший спосіб для гравців спостерігати за тим, як розвивається сімейний наратив без мікроуправління.

Хоча гравці й надалі контролюватимуть своїх сімів, коли справа доходить до таких важливих речей, як задоволення основних потреб або вихід на роботу, частина задоволення від The ​​Sims 4 полягає в тому, щоб бачити, що сіми роблять за власним бажанням, і дозволяти їм розвивати власну історію.

Коли сіми погано взаємодіють з іншими, вони не лише шкодять рівню своїх стосунків з іншими персонажами, але також можуть сформувати негативні настрої, які мають тривалий вплив на те, як двоє сімів взаємодіють.

На цьому етапі шанувальники були розчаровані несправними оновленнями Sims 4 так багато разів, що, на жаль, вони почали відчувати себе байдужими розробникам. Наразі цей останній збій впливає на гравців протягом кількох тижнів, а рішення від EA досі немає.