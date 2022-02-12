На новому ігровому рушії: Activision анонсувала Call of Duty: Modern Warfare 2 та Warzone 2

Компанія Activision офіційно підтвердила розробку двох нових частини в серії Call of Duty. А також вона розповіла інфлюенсерам про причини провалу Warzone.

Чутки про нові частини Call of Duty з'являлися в мережі вже неодноразово, щоправда, розробники з Activision жодного разу їх так й не коментували. А тому такої неофіційної інформації назбиралося вже стільки, що вчора ввечері останні провели спеціальну презентацію для інфлюенсерів, яка була присвячена анонсу нових частин та проблемам королівської битви Warzone.

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Анонс Modern Warfare 2 та Warzone 2

Представники компанії Activision офіційно анонсували, що в розробці перебуває дві частини Call of Duty: сиквел Modern Warfare (2019 рік) та продовження Warzone. Автори відзначили, що обидва проєкти розроблюються на новому та однаковому ігровому рушії. На їхню думку, це допоможе уникнути проблем з майбутніми інтеграціями контенту.

Згідно з їхньою інформацією, Modern Warfare 2 буде продовженням першої частини, а Warzone 2 – проривом в жанрі королівських битви. Автори відзначили, що остання створюється з нуля, а також додали, що в ній буде новий режим "пісочниця".

Також відомо, що за розробку обох проєктів відповідає студія Infinity Ward. Реліз Modern Warfare 2 має відбутися вже наприкінці цього року, а от коли вийде Warzone 2, наразі невідомо.

Трейлер відеогри Call of Duty: Modern Warfare (2019 рік): відео

Провал Warzone

Розробники з Activision прямо відзначили, що нинішня версія Warzone "зламана". А все тому, що в ній настільки багато контенту, що іноді навіть важко розібратися в причинах виникнення певного багу. Автори розуміють, що проблемним цей проєкт став через інтеграції з Black Ops Cold War та Vanguard. На їхню думку, через це королівська битва ще й втратила свою "душу".

Вони розуміють, що нинішня версія Warzone не витримає ще однієї інтеграції. Саме тому розробники вирішили створити абсолютно нову відеогру з врахуванням всіх своїх попередніх помилок. А особливу увагу вони планують приділяти її підтримці та додаванню нового контенту.

Також автори зазначили, що продовжать підтримувати й першу частину. Вони пообіцяли, що до кінця року виправлять всі проблеми, а також додали, що новий масштабний патч має вийти вже найближчим часом.

Трейлер відеогри Call of Duty: Warzone: відео