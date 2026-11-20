Близько 2 мільйонів гравців Xbox лише зі США та Великої Британії змінили налаштування консолі, щоб зіграти в GTA 6 на день раніше. Це кількість людей, що дорівнює третині населення Нової Зеландії.

Новозеландський трюк

Гравці змінюють регіон на консолі й вдають, що перебувають у країні, де північ настає найраніше. Для ігор із місцевим опівнічним стартом таке трапляється досить часто, але в GTA 6 побили всі рекорди. За даними Ampere Analysis, 18 листопада лише на Xbox "до Нової Зеландії злітали" близько 2 мільйонів американців і британців, пише IGN.

Аналітики підрахували, що в США це зробили 1,5 мільйона користувачів Xbox, а у Великій Британії – 600 тисяч. Проте дані показують лише частину картини. На Xbox достатньо змінити одне налаштування, а от гравцям PlayStation потрібно створити новий акаунт у потрібній країні та поповнити його валютою PSN, щоб купувати в магазині. При цьому за такі "махінації" компанія не соромиться роздавати бани.

Через ці незручності на PS5 цифра, найімовірніше, значно менша. Проте це все одно могло бути чимало людей, адже продажі GTA 6 мають зміщуватися саме в бік платформи Sony. Тож загальна кількість гравців, які скористалися трюком, більша за оцінку Ampere Analysis.

Як відреагували в Новій Зеландії?

Офіційне туристичне управління країни зустріло гравців жартівливим дописом в Instagram.

Одна з переваг того, що сонце сходить першим? Ти й GTA 6 отримуєш першим. Ми чули, що дехто з вас пробує новозеландський трюк, щоб приєднатися до нас. Ми розуміємо і будемо раді вас бачити,

– прокоментували в офіційному туристичному управлінні Нової Зеландії.

Що кажуть Microsoft і Sony?

Формально лазівка порушує умови користування Xbox і PlayStation. Проте компанії, схоже, змирилися з цією сірою зоною: жодна не заявила про заходи проти неї офіційно, хоча в соцмережах можна знайти скарги на блокування акаунтів PlayStation. Перевірити їхню автентичність важко.

Хай там як, але за Xbox таких дій помічено не було. Компанія раніше навіть сама використовувала трюк як фішку для попередніх релізів. У 2021 році, під час запуску Forza Horizon 5, акаунт Xbox у Twitter привітав усіх, хто "переїхав" до Нової Зеландії.

Kia Ora всім, хто минулої ночі переїхав до Нової Зеландії!

– жартували тоді в Xbox.

Гравці, які не наважилися на "подорож" і дочекалися офіційного старту, теж не програли. GTA 6 вже стала найвище оціненою грою в історії.