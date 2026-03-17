Інтернет вибухнув мемами після презентації DLSS 5 від NVIDIA: ми зібрали найсмішніші

NVIDIA офіційно представила DLSS 5 – технологію, яку вже встигли назвати справжнім проривом у комп'ютерній графіці з моменту появи трасування променів у 2018 році. Використання генеративного штучного інтелекту для створення зображення в реальному часі відкриває небачені раніше можливості для розробників. Але не всі користувачі прийняли новину добре.

Що відомо про DLSS 5?

Засновник і генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг назвав анонс DLSS 5 "моментом GPT" для світу комп'ютерної графіки. Ця технологія є логічним продовженням багаторічного шляху компанії, який почався з програмованих шейдерів у 2001 році та пройшов через етапи впровадження архітектури CUDA, трасування променів та нейронних шейдерів у відеокартах серії GeForce RTX 5090. За чверть століття обчислювальна потужність зросла у 375 000 разів, проте навіть цього недостатньо для досягнення справжнього фотореалізму класичними методами, пише 24 Канал.

Дивіться також Cyberpunk 2077 отримає технічний апдейт для PS5 Pro

Головна проблема сучасного геймінгу полягає в обмеженому часі на рендеринг: ігровий кадр повинен бути готовий за 16 мілісекунд, тоді як один кадр у голлівудському блокбастері зі складними візуальними ефектами може прораховуватися від кількох хвилин до годин.

DLSS 5 покликана подолати цей розрив не грубою силою, а за допомогою нейронного рендерингу. Попередня версія, DLSS 4.5, уже дозволяла штучному інтелекту малювати 23 з кожних 24 пікселів на екрані, але п'ята версія йде набагато далі.

Як пояснює сама NVIDIA, на відміну від звичайних відеомоделей штучного інтелекту, які працюють офлайн і часто створюють непередбачуваний контент, DLSS 5 працює в режимі реального часу і чітко прив'язана до тривимірного світу гри та задуму художників. Система бере за основу колір і вектори руху кожного кадру, після чого нейромережа "наповнює" сцену фотореалістичним освітленням і матеріалами. Технологія підтримує роздільну здатність до 4К, забезпечуючи плавність ігрового процесу.

Штучний інтелект у складі DLSS 5 навчений розуміти складну семантику сцени. Він розпізнає персонажів, волосся, тканини та навіть особливості людської шкіри. Це дозволяє системі з високою точністю відтворювати такі складні ефекти, як підповерхневе розсіювання світла на шкірі, ніжний блиск тканини та взаємодію світла з кожною волосинкою. При цьому зберігається стабільність зображення від кадру до кадру, що критично важливо для сприйняття гри.

Для розробників ігор інтеграція нової технології буде безшовною завдяки використанню фреймворку NVIDIA Streamline. Студії отримають детальні інструменти керування інтенсивністю ефектів, корекцією кольору та масками, щоб зберегти унікальну естетику своїх проєктів.

Підтримку DLSS 5 уже підтвердили найбільші гравці ринку, серед яких Bethesda, Capcom, Ubisoft, Warner Bros. Games та Tencent.

Чому не всі задоволені технологією?

Втім, не всі сприйняли новинку з ентузіазмом. Частина ігрової спільноти висловила занепокоєння через те, що генеративний штучний інтелект може накладати поверх ігрової графіки "мильні" ефекти, які називають "AI slop", пише GosuGamers.

Критики побоюються, що це може призвести до втрати чіткості та оригінального художнього стилю ігор. Попри це, список проєктів, де з'явиться DLSS 5, стрімко зростає. Очікується, що технологія буде доступна у Resident Evil Requiem, Starfield, Assassin's Creed Shadows, Hogwarts Legacy та багатьох інших тайтлах.

Коли чекати виходу на ринок?

Перші демонстрації можливостей нової системи вже відбулися в межах конференції GTC, а повноцінний реліз заплановано на осінь 2026 року. Користувачі зможуть побачити різницю в якості на прикладі спеціально підготовленої технологічної демки Zorah, яка демонструє межу можливостей сучасних графічних процесорів NVIDIA.

Мережа завалена мемами

Відразу ж після презентації в інтернеті з'явилися десятки мемів, які висміювали ШІ-покращення зображення і часом надлишкові корегування облич персонажів, які починають виглядати наче зовсім інші люди або ніби на них наклали агресивні фільтри з TikTok.

Хтось обіграв главу самої компанії NVIDIA Дженсена Хуанга:

Деякі меми навіть шукають схожість між героями ігор та іншими продуктами попкультури або навіть людьми з реального життя.

В одному з випадків навіть згадали зустріч Джей Ді Венса з Папою Римським Франциском:

Або перетворювали персонажа гри на Чарлі Кірка:

Один із наших улюблених випадків обігрує так званого "пухнастого Ісуса":

Не обійшли стороною й українські проєкти та українців. Так, наприклад, в одному з мемів з'явився S.T.A.L.K.E.R. і український журналіст та військовослужбовець Юрій Бутусов:

YouTube-канал GameStreetUA також приєднався до тренду й опублікував варіант із Петром Порошенком: