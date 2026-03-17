Интернет взорвался мемами после презентации DLSS 5 от NVIDIA: мы собрали самые смешные

NVIDIA официально представила DLSS 5 – технологию, которую уже успели назвать настоящим прорывом в компьютерной графике с момента появления трассировки лучей в 2018 году. Использование генеративного искусственного интеллекта для создания изображения в реальном времени открывает невиданные ранее возможности для разработчиков. Но не все пользователи приняли новость хорошо.

Что известно о DLSS 5?

Основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг назвал анонс DLSS 5 "моментом GPT" для мира компьютерной графики. Эта технология является логическим продолжением многолетнего пути компании, который начался с программируемых шейдеров в 2001 году и прошел через этапы внедрения архитектуры CUDA, трассировки лучей и нейронных шейдеров в видеокартах серии GeForce RTX 5090. За четверть века вычислительная мощность выросла в 375 000 раз, однако даже этого недостаточно для достижения настоящего фотореализма классическими методами, пишет 24 Канал.

Смотрите также Cyberpunk 2077 получит технический апдейт для PS5 Pro

Главная проблема современного гейминга заключается в ограниченном времени на рендеринг: игровой кадр должен быть готов за 16 миллисекунд, тогда как один кадр в голливудском блокбастере со сложными визуальными эффектами может просчитываться от нескольких минут до часов.

DLSS 5 призвана преодолеть этот разрыв не грубой силой, а с помощью нейронного рендеринга. Предыдущая версия, DLSS 4.5, уже позволяла искусственному интеллекту рисовать 23 из каждых 24 пикселей на экране, но пятая версия идет гораздо дальше.

Как объясняет сама NVIDIA, в отличие от обычных видеомоделей искусственного интеллекта, которые работают офлайн и часто создают непредсказуемый контент, DLSS 5 работает в режиме реального времени и четко привязана к трехмерному миру игры и замыслу художников. Система берет за основу цвет и векторы движения каждого кадра, после чего нейросеть "наполняет" сцену фотореалистичным освещением и материалами. Технология поддерживает разрешение до 4К, обеспечивая плавность игрового процесса.

NVIDIA DLSS 5 в разных играх: смотрите видео

Искусственный интеллект в составе DLSS 5 обучен понимать сложную семантику сцены. Он распознает персонажей, волосы, ткани и даже особенности человеческой кожи. Это позволяет системе с высокой точностью воспроизводить такие сложные эффекты, как подповерхностное рассеивание света на коже, нежный блеск ткани и взаимодействие света с каждым волоском. При этом сохраняется стабильность изображения от кадра к кадру, что критически важно для восприятия игры.

NVIDIA DLSS 5 в EA SPORTS FC: смотрите видео

Для разработчиков игр интеграция новой технологии будет бесшовной благодаря использованию фреймворка NVIDIA Streamline. Студии получат детальные инструменты управления интенсивностью эффектов, коррекцией цвета и масками, чтобы сохранить уникальную эстетику своих проектов.

Поддержку DLSS 5 уже подтвердили крупнейшие игроки рынка, среди которых Bethesda, Capcom, Ubisoft, Warner Bros. Games и Tencent.

NVIDIA DLSS 5 в Hogwarts Legacy: смотрите видео

Почему не все довольны технологией?

Впрочем, не все восприняли новинку с энтузиазмом. Часть игрового сообщества выразила беспокойство из-за того, что генеративный искусственный интеллект может накладывать поверх игровой графики "мыльные" эффекты, которые называют "AI slop", пишет GosuGamers.

Критики опасаются, что это может привести к потере четкости и оригинального художественного стиля игр. Несмотря на это, список проектов, где появится DLSS 5, стремительно растет. Ожидается, что технология будет доступна в Resident Evil Requiem, Starfield, Assassin's Creed Shadows, Hogwarts Legacy и многих других тайтлах.

NVIDIA DLSS 5 в Starfield: смотрите видео

Когда ждать выхода на рынок?

Первые демонстрации возможностей новой системы уже состоялись в рамках конференции GTC, а полноценный релиз запланирован на осень 2026 года. Пользователи смогут увидеть разницу в качестве на примере специально подготовленной технологической демки Zorah, которая демонстрирует предел возможностей современных графических процессоров NVIDIA.

NVIDIA DLSS 5: смотрите видео

Сеть завалена мемами

Сразу же после презентации в интернете появились десятки мемов, которые высмеивали ИИ-улучшения изображения и порой избыточные корректировки лиц персонажей, которые начинают выглядеть как будто совсем другие люди или будто на них наложили агрессивные фильтры из TikTok.

Кто-то обыграл главу самой компании NVIDIA Дженсена Хуанга:

Некоторые мемы даже ищут сходство между героями игр и другими продуктами поп-культуры или даже людьми из реальной жизни.

В одном из случаев даже вспомнили встречу Джей Ди Вэнса с Папой Римским Франциском:

Или превращали персонажа игры в Чарли Кирка:

Один из наших любимых случаев обыгрывает так называемого "пушистого Иисуса":

Не обошли стороной и украинские проекты и украинцев. Так, например, в одном из мемов появился S.T.A.L.K.E.R. и украинский журналист и военнослужащий Юрий Бутусов:

YouTube-канал GameStreetUA также присоединился к тренду и опубликовал вариант с Петром Порошенко: