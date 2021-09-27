Технічна бета Halo Infinite ознайомила шанувальників з різними функціями проєкту, більшість з яких, ясним чином, були додані розробниками навмисно. Проте, чого вони точно не планували так це збій, який незрозумілим чином змушує гру викликати появу справжньої лавини знаків "волога підлога".

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Попри те, що тестування Halo Infinite дало геймерам чимало тем для розмов, включно з важливістю допомоги у прицілюванні при грі на контролері та фізикою гранат, нескінченні знаки "волога підлога" в кінцевому підсумку стали найобговорюванішою особливістю.

Незрозуміло звідки узявся цей збій, але викликається він тим, що гравці кидають динамо-гранату в, власне, жовтий знак вологої підлоги, що своєю чергою спричиняє дивний вибух, який змушує знак продукувати низку подібних знаків – і так допоки не скінчаться гранати чи не витримає гра. Результатом є лавина жовтого пластику, яка може заповнити цілі кімнати.

Відео з кумедним глітчем



Чимало користувачів мережі стверджують, що їм навіть подобається ця "особливість" проєкту, а деякі й узагалі просять розробників з 343 Industries зберегти цей "глітч" у кінцевій версії гри, щоб геймери мали змогу використовувати його, щоб відволікти ворогів чи просто весело провести час з друзями.

Дуже важко знайти відеогру, у якій не було б жодних помилок, особливо з огляду на тиск на розробників, коли справа стосується усіма обожнюваних проєктів. Саме тому ситуація, коли збій не злить, а навіть навпаки тішить геймерів є свого роду унікальною і хоча це не означає, що лавини зі знаків "волога підлога" гарантовано залишаться в грі, проте якусь "пасхалку" про них слід очікувати й в кінцевій версії Halo Infinite.