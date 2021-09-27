Техническая бета Halo Infinite ознакомила поклонников с различными функциями проекта, большинство из которых, ясным образом, были добавлены разработчиками специально. Однако, чего они точно не планировали так это сбой, который непонятным образом заставляет игру вызвать появление настоящей лавины знаков "влажный пол".

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Несмотря на то, что тестирование Halo Infinite дало геймерам немало тем для разговоров, включая важность помощи в прицеливании при игре на контроллере и физику гранат, бесконечные знаки "влажный пол" в конечном итоге стали самой обсуждаемой особенностью.

Непонятно откуда взялся этот сбой, но вызывается он тем, что игроки бросают динамо-гранату в, собственно, желтый знак влажной пола, что в свою очередь влечет странный взрыв, который заставляет знак производить ряд подобных знаков – и так пока не кончатся гранаты или не выдержит игра. Результатом является лавина желтого пластика, которая может заполнить целые комнаты.

Видео с забавным глитчем



Многие пользователи сети утверждают, что им даже нравится эта "особенность" проекта, а некоторые и вообще просят разработчиков из 343 Industries сохранить этот "глитч" в конечной версии игры, чтобы геймеры могли использовать его для отвлечения врагов или просто для веселья с друзьями.

Очень трудно найти видеоигру, в которой не было бы никаких ошибок, особенно учитывая давление на разработчиков, когда дело касается всеми обожаемых проектов. Именно поэтому ситуация, когда сбой не злит, а даже наоборот радует геймеров, является своего рода уникальной и хотя это не значит, что лавины из знаков "влажный пол" гарантированно останутся в игре, однако некую "пасхалку" о них следует ожидать и в конечной версии Halo Infinite.