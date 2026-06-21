Все пропало: фанати GTA 6 знайшли "фатальну" помилку на обкладинці гри

Шанувальники GTA 6 розібрали на молекули офіційну обкладинку гри та дійшли висновку, що дизайнери Rockstar не дуже добре розбираються в біології.

Вочевидь в деяких геймерів занадто багато вільного часу, оскільки інакше пояснити останню "знахідку" просто неможливо, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Геймери знайшли дівчину з обкладинки GTA 6 у реальному житті – хто став прототипом

"Ну і як в це потім грати"?

Загальновідомо, що події Grand Theft Auto 6 перенесуть нас у віртуальний аналог сонячної Флориди.

Серед головних символів цього американського штату – алігатори. Раніше рептилії вже з'являлися у трейлері та "артах" до гри, а коли 18 червня Rockstar показали офіційну обкладинку проєкту, то виявилося, що представник цього виду є і на ній.

Щоправда, геймери швидко помітили, що з ним щось не так.

Користувач Reddit під ніком ITehJelleh, витратив трохи часу на підрахунок і зрозумів жахливе – у алігатора з обкладинки всього лиш 60 зубів.

Щось здавалося не так з кількістю зубів алігатора на обкладинці. Тому я порахував, і, схоже, у алігатора 60 зубів. Алігатори зазвичай мають 74-80 зубів, тож це значно менше звичайної кількості,

– повідомив він.

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Така "претензія" неабияк розсмішила спільноту, а інші геймери тут же почали доводити ситуацію до абсурду.

Дехто заявив, мовляв вихід GTA 6 стане провалом штибу Cyberpunk 2077, а інші жартівники закликали не робити попередніх замовлень проєкту через таку жахливу увагу до деталей.

Щоправда, ніхто не врахував, що алігатори мають властивість відрощувати зуби, інформує PC Gamer. За життєвий цикл вони можуть змінити від 2 до 3 тисяч зубів, тож цей конкретний красунчик може бути спокійним – ще виростуть.