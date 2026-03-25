Тодд Говард розкрив свій улюблений баг у ремастері Oblivion

Легендарний Тодд Говард пояснив чому Bethesda не прибрала деякі класичні баги з оновленої версії TES IV Oblivion та назвав свій улюблений.

Багаторічний очільник однієї з найвідоміших ігрових компаній у світі розповів, чому розробники вирішили не виправляти баги у оновленій версії TES IV: Oblivion, повідомляє 24 Канал.

Тодд Говард любить баги?

Київ і перепічка, Львів і пляцки, ігри Bethesda і баги… Усі геймери знають, що присутність чудернацьких помилок вже давно стала фірмовим почерком студії.

Майже рік тому знайшлося підтвердження тому, що і самі розробники в курсі цієї ситуації. Після майже 20 років від релізу оригіналу, неочікувано вийшла Oblivion Remastered, яка покращила візуальне оформлення, додала сучасні функції для вдосконалення ігрового досвіду, але при цьому зберегла недоторканою суть гри. Як і відомі баги.

Особливо фанати були раді побачити повернення помилки під назвою "подвійний дубль". Її суть полягає в тому, що актор, який озвучив персонажа Танділве, каже: "Зачекайте хвилинку, дозвольте мені зробити це ще раз", перш ніж перечитати репліку. І саме в такому варіанті вона й потрапила в оригінальну гру.

Видання gamesradar+ поцікавилося в очільника Bethesda в чому була ідея зберегти такі речі в новій версії Oblivion. Виявилося Говард вважає, що такі баги є частиною шарму культової RPG, а конкретно цей й узагалі йому до вподоби.

Мені подобається ляп з озвучкою. Баги такого типу? Так, просто залиште їх. Все гаразд. Це частина характеру гри,

– прокоментував рішення Тодд.

Хоча при цьому розробник і зізнався, що деякі помилки було просто до біса складно виправити, тому вони й залишилися в грі, інформує Dexerto.

Деякі гравці обурилися наявності багів у новій грі, але інші ж навпаки були в захваті, побачивши старі "приколи". Ба більше, саме це робить Oblivion Remastered яскравим прикладом того, яким має бути ремастер, принаймні якщо вірити думці останніх.

