Для Oblivion Remastered уже зробили майже 300 модів

Швидкість, з якою фанати створюють модифікації для улюблених ігор, вражає. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered буквально щойно вийшла, а спільнота вже створила для сотні модів.

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Відразу ж після релізу модери негайно взялися за справу. Хоча Bethesda офіційно заявила, що не планує підтримувати модифікації, спільноту це не зупинило. Станом на момент написання статті на платформі Nexus Mods можна знайти 269 модів, призначених спеціально для Oblivion Remastered, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming. Ще вчора, 23 квітня, їхня кількість була трохи більшою за 100 найменувань.

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Значна частина цих модів спрямована на покращення візуальної складової – оновлені текстури, змінений інтерфейс у головному меню та в самій грі, покращене освітлення та інше. Однак є й такі, що змінюють сам ігровий процес: додають швидше підняття рівня персонажа, зменшують втому, роблять дешевшими заклинання та вносять косметичні зміни в механіки. Деякі моди впливають на навколишній світ, як-от зменшення туману та хмарності, або замінюють чоловічих персонажів на жіночих, або додають альтернативний спосіб бігу.

Ремастер став справжнім хітом для Virtuos і Bethesda – лише на Steam гру одночасно завантажили й запустили понад 180 000 гравців. І це – посеред робочого дня. А ще варто пам’ятати, що реліз охопив також Xbox і PC Game Pass.

У своєму релізному анонсі Bethesda підтвердила, що Oblivion Remastered створено на рушії Unreal Engine 5, що дозволило досягти помітно кращої графіки й оновленого звукового супроводу, включно з перезаписаними діалогами.

Варто зазначити, що загальний успіх гри дещо затьмарила критика – фанати розчаровані тим, що новий DLC-квест Horse Armor, який міститься в оригіналі, доступний лише в делюкс-виданні за додаткову плату.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered наразі доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК.