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Bethesda Game Studios повністю розсекретила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 22 квітня і в той же день запустила продажі. Це масштабна переробка гри 2006 року, якої з нетерпінням чекали мільйони фанатів по всьому світу. Нарешті, оновлена версія вже тут після стількох чуток і домислів. Під час презентації розробники поділилися важливою новиною: для ремастера було записано велику кількість нових діалогів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming

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Це зроблено не лише для покращення загального звучання, а й для глибшого, точнішого відображення расового розмаїття в ігровому світі. Тепер персонажі мають автентичніші акценти, діалекти та репліки – те, чого не вистачало в оригіналі через технічні обмеження двадцятирічної давності.

За словами Bethesda, теперішні технології дозволили реалізувати задум, який свого часу залишився лише на рівні концепції. Кожна раса в ігровому світі отримала оновлену звукову палітру, що робить світ більш живим і переконливим.

Крім того, нові діалоги створюють більше простору для відкриттів. Навіть досвідчені гравці, які вивчили Oblivion уздовж і впоперек, знайдуть щось нове – неочікувані репліки, раніше не представлені в грі сцени та моменти.

При цьому Bethesda підкреслила: знайомі всім фанатам химерні й трохи безглузді репліки NPC залишилися недоторканими. Чи йдеться про ті самі "зламані" діалоги та напівсекретні фрази – невідомо. Але є всі шанси, що частина цього шарму залишилася в ремастері.

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