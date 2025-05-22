Перше місце за виторгом посіла The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – оновлена версія культової рольової гри від Bethesda Game Studios, інформує 24 Канал. Вона вже потрапила до трійки найуспішніших релізів 2025 року за обсягами продажів.

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За словами Піскателли, лише за квітень ремастер розійшовся більшим тиражем, ніж оригінальний Oblivion за перші 15 місяців після релізу в березні 2006 року.

Водночас зараз Oblivion Remastered має менше гравців, ніж Skyrim. Пікова кількість гравців Oblivion Remastered у травні впала на 82% порівняно з минулим місяцем.

Інші позиції у рейтингу також зайняли проєкти Microsoft.

Завдяки виходу на PS5 гра Forza Horizon 5 піднялася на друге місце, підскочивши одразу на 40 позицій.

Indiana Jones and the Great Circle стрибнула на 112 сходинок і зайняла шосте місце.

До топ-10 також увійшли Minecraft, який піднявся з 11-го на 4-те місце.

Крім того, десятку лідерів також доповнює Call of Duty: Black Ops 6, що опустилася на сьому позицію.

Варто зазначити, що всі ці ігри доступні у підписці Game Pass, однак Circana не враховує підписників сервісу у своїх рейтингах – лише прямі продажі.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вийшла 22 квітня на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X/S і в Game Pass. За перші три дні після релізу її загальна аудиторія перевищила 4 мільйони гравців.