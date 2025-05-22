Первое место по выручке заняла The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – обновленная версия культовой ролевой игры от Bethesda Game Studios, информирует 24 Канал. Она уже попала в тройку самых успешных релизов 2025 года по объемам продаж.

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По словам Пискателлы, только за апрель ремастер разошелся большим тиражом, чем оригинальный Oblivion за первые 15 месяцев после релиза в марте 2006 года.

В то же время сейчас Oblivion Remastered имеет меньше игроков, чем Skyrim. Пиковое количество игроков Oblivion Remastered в мае упало на 82% по сравнению с прошлым месяцем.

Другие позиции в рейтинге также заняли проекты Microsoft.

Благодаря выходу на PS5 игра Forza Horizon 5 поднялась на второе место, подскочив сразу на 40 позиций.

Indiana Jones and the Great Circle прыгнула на 112 ступенек и заняла шестое место.

В топ-10 также вошли Minecraft, который поднялся с 11-го на 4-е место.

Кроме того, десятку лидеров также дополняет Call of Duty: Black Ops 6, опустившаяся на седьмую позицию.

Стоит отметить, что все эти игры доступны в подписке Game Pass, однако Circana не учитывает подписчиков сервиса в своих рейтингах – только прямые продажи.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вышла 22 апреля на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, PS5 Xbox Series X/S и в Game Pass. За первые три дня после релиза ее общая аудитория превысила 4 миллиона игроков.