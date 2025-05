События Missile Command Delta разворачиваются в условиях Холодной войны, напоминает 24 Канал. Игрокам придется взять на себя управление подземным оборонительным комплексом, чтобы отражать ракетные атаки и выжить в условиях тотального напряжения.

В отличие от оригинала, новая игра предлагает расширенный игровой процесс: между тревогами можно исследовать бункер, открывать закрытые комнаты, решать головоломки и улучшать вооружение. Чем глубже исследование – тем больше огневая мощь. При этом разработчики сохранили ключевую атмосферу оригинала: каждое решение может стать фатальным.

Missile Command Delta обещает быть уникальной стратегией с неожиданным сюжетом, ретрофутуристической стилистикой, навевающей клаустрофобию, и атмосферой паранойи, характерной для Холодной войны.

Missile Command Delta – трейлер игры

Разработкой игры занимаются две канадские студии – Mighty Yell (The Big Con) и 13AM Games (Dawn of the Monsters, Double Cross), а издает проект сама Atari.

