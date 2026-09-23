Корпоративні перипетії в ігровій індустрії змушують гігантів переглядати свої стратегії розвитку. Microsoft розпочала новий етап реорганізації ігрового підрозділу Xbox, що супроводжується оптимізацією ресурсів та передачею управління між ключовими внутрішніми командами, інформує Gamerant.

Новий "дах" для авторів Fallout: New Vegas

В його рамках керівництво Xbox вирішило офіційно передати студію Obsidian Entertainment під безпосередній контроль Bethesda Game Studios.

Цей крок став частиною масштабного плану відновлення прибутковості бренду після гучних кадрових змін та виходу на пенсію Філа Спенсера, посаду якого обійняла Аша Шарма.

Загалом у межах реструктуризації компанія планувала скоротити 3 200 співробітників, а чергова хвиля звільнень торкнулася ще 268 фахівців.

Раніше студія Obsidian втратила близько 25% свого штату, проте перехід під крило Bethesda дозволить зберегти команду та продовжити роботу над поточними проєктами.

Слід зазначити, що чутки про об'єднання зусиль підтвердились ще в липні, коли обидві студії анонсували спільну розробку нової гри за всесвітом Fallout.

Паралельно команда Obsidian продовжує створювати другу частину Grounded, тоді як Bethesda якраз готує попереднє виробництво Fallout 5 та працює над оновленими версіями Fallout 3 і Fallout: New Vegas.

Спільний проєкт стане позитивним кроком для обох студій у багатьох аспектах,

– додав колишній креативний директор Fallout: New Vegas Джош Соєр, який повернувся в Obsidian та очолив нову команду.

Відтак, фанати легендарних студій можуть спати спокійно та чекати на повернення в Пустку.