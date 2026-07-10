Корпорація Microsoft оголосила про масштабне скорочення штату в ігровому підрозділі Xbox. Роботу втратили близько 20% персоналу. Окрім масових звільнень, компанія закрила п'ять ігрових студій, визнаючи крах своєї амбітної стратегії з підписками, інформує Bloomberg.

Гігантські витрати та неправильний розрахунок

Протягом останнього десятиліття Xbox витратила майже 80 мільярдів доларів на придбання таких гігантів, як Activision Blizzard та ZeniMax Media.

Керівництво розраховувало, що володіння правами на культові франшизи на кшталт Call of Duty та Skyrim змусить геймерів масово підписуватися на сервіс Game Pass, який мав стати ігровим аналогом Netflix.

За внутрішніми планами компанії, до кінця 2026 фінансового року сервіс мав залучити 77 мільйонів користувачів. Натомість сьогодні кількість підписників становить лише 30 мільйонів, що на 4 мільйони менше, ніж було у 2024 році.

Ситуація ще більше погіршилася минулого жовтня, коли Microsoft підняла ціну на підписку на 50%, що призвело до відтоку мільйонів незадоволених клієнтів.

Для зростання ми зробили ставку на Game Pass, багатоплатформність і розширене портфоліо контенту,

– говорила нова виконавча директорка Xbox Аша Шарма, повідомляє VGC.

Аналітики зазначають, що основною проблемою став прорахунок у оцінці поведінки цільової аудиторії.

Якщо глядачі Netflix готові платити за доступ до тисяч серіалів щомісячно, то більшість геймерів купують максимум два проєкти на рік і віддають перевагу постійній грі у кілька улюблених "тайтлів".

До того ж практика випуску ААА-відеоігор у Game Pass у день їхнього релізу фактично "з'їдала" прямі продажі. Лише на одній Call of Duty: Black Ops 6 компанія втратила понад 300 мільйонів доларів потенційного прибутку.

Тепер Xbox планує зосередитися на розвитку найуспішніших франшиз, таких як Minecraft, Fallout та The Elder Scrolls.