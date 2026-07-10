Корпорация Microsoft объявила о масштабном сокращении штата в игровом подразделении Xbox. Работу потеряли около 20% сотрудников. Помимо массовых увольнений, компания закрыла пять игровых студий, признав провал своей амбициозной стратегии с подписками, сообщает Bloomberg.

Гигантские расходы и просчет

За последнее десятилетие Xbox потратила почти 80 миллиардов долларов на приобретение таких гигантов, как Activision Blizzard и ZeniMax Media.

Руководство рассчитывало, что владение правами на культовые франшизы вроде Call of Duty и Skyrim заставит геймеров массово подписываться на сервис Game Pass, который должен был стать игровым аналогом Netflix.

Согласно внутренним планам компании, к концу 2026 финансового года сервис должен был привлечь 77 миллионов пользователей. Однако сегодня количество подписчиков составляет всего 30 миллионов, что на 4 миллиона меньше, чем было в 2024 году.

Ситуация еще больше ухудшилась в октябре прошлого года, когда Microsoft подняла цену на подписку на 50%, что привело к оттоку миллионов недовольных клиентов.

Для роста мы сделали ставку на Game Pass, мультиплатформенность и расширенное портфолио контента,

– говорила новый исполнительный директор Xbox Аша Шарма, сообщает VGC.

Аналитики отмечают, что основной проблемой стал просчет в оценке поведения целевой аудитории.

Если зрители Netflix готовы платить за доступ к тысячам сериалов ежемесячно, то большинство геймеров покупают максимум два проекта в год и предпочитают постоянно играть в несколько любимых "тайтлов".

К тому же практика выпуска AAA-видеоигр в Game Pass в день их релиза фактически "съедала" прямые продажи. Только на одной Call of Duty: Black Ops 6 компания потеряла более 300 миллионов долларов потенциальной прибыли.

Теперь Xbox планирует сосредоточиться на развитии самых успешных франшиз, таких как Minecraft, Fallout и The Elder Scrolls.