Після того як Гонсалес покинув Obsidian у 2011 році, він встиг попрацювати в Guerrilla Games у ролі наративного директора Horizon Forbidden West і головного сценариста Horizon Zero Dawn, розповідає 24 Канал. Також він брав участь у розробці Middle-earth: Shadow of Mordor від Monolith Productions.

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Попри повернення до Obsidian, Гонсалес одразу вирішив заспокоїти фанатів, хоч декого він все ж, швидше, розчарував. У своєму дописі він залишив уточнення:

Повертаюся до Obsidian заради захопливих часів! (Ні, це не FNV2)

Це означає, що навіть якщо студія працює над продовженням Fallout: New Vegas, автор сценарію першої частини не бере в цьому участі.

Що зараз готує Obsidian

Наразі Obsidian Entertainment завершує розробку своєї нової рольової гри Avowed, вихід якої запланований на 18 лютого. Проєкт буде доступний на PC, Xbox Series X/S, а також у Game Pass. Перші огляди гри з’являться 13 лютого.