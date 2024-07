У серпні мальовничий рогалик The Cult of the Lamb отримає апдейт під назвою Unholy Alliance, який окрім всього іншого принесе в гру можливість створити власний культ пліч-о-пліч з другом.

Разом завжди веселіше

The Cult of the Lamb стала однією з найкращих ігор 2022 року, адже критики та геймери зійшлися в тому, що це дуже якісний та крутий роуглайк.

Наступний великий патч для гри додасть в неї доволі неочікувану функцію: локальний кооперативний режим. PR-менеджер Devolver Digital Енді Келлі пояснив, як саме працюватиме нововведення.

За його словами, гравці можуть керувати або головним героєм звичної гри або новим персонажем-компаньйоном – Козлом, якого розробник описав як "прикликаного кров’ю та народженого в розбещенні".

На дует геймерів очікує повний функціонал звичайної гри, але з деякими змінами, зокрема в мінііграх. Крім того, Ягня та Козел матимуть унікальні бонуси від взаємодії, як от здатність завдавати додаткової шкоди під час бою спина до спини або ж завдавати критичного удару при синхронізації атак.

Окрім кооперативу, Unholy Alliance також додасть в гру нові трейти послідовників, квести, будівлі та виправить низку багів і незручностей.