Battlefield 2042 сміливо можна назвати однією з найбільш суперечливих частин франшизи. Попри численні технічні проблеми та інші недоліки, геймери все ж не без задоволення беруть участь у захопливих масштабних битвах та вигадують цікаві способи використання нових механік проєкту.

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Чого в Battlefield 2042 вистачає так це різноманітних транспортних засобів, що дозволяють швидко пересуватися полем бою, забезпечуючи високу мобільність віртуальних бійців. Деякі особливо винахідливі геймери до того ж знаходять їм зовсім неочікувані методи використання.

"Ховеркрафти" (судна на повітряній подушці) якраз є одним із найпопулярніших видів наземного транспорту на окремих мапах. Хоча основна перевага цих пристроїв – швидкість та маневровість, користувачеві Reddit під ніком Fire_marshal-bill вдалося продемонструвати, що в умілих руках та за вдалого збігу обставин вони ще й можуть похвалитися смертоносною руйнівною силою.

Транспортні засоби у Battlefield 2042 / зображення progameguides.com

Отож, граючи в шутер, Fire_marshal-bill сидів за кермом "ховеркрафта" та потрапив у епіцентр одного із катаклізмів гри – торнадо. Попри нищівну стихію, бій між ворожими угрупованнями не думав стихати, а місцевістю літав гелікоптер противників. За дивним збігом обставин пориви шквального вітру підхопили геймера та його транспорт і, ігноруючи кілька законів фізики, відправили їх у майже вільний політ.

Все що сталося далі було справою техніки, гравець, у дусі японських камікадзе, вміло скерував свій транспорт прямісінько у вороже повітряне судно і… гелікоптер вибухнув, а "ховеркрафт" як нічого не бувало приземлився на найближчому пагорбі.

Як вірно зазначив один із коментаторів: "це неймовірно тупо, але водночас й неймовірно видовищно". І це справді так, адже повторення подібної ситуації може ніколи й не статися, що і підтверджує сам автор відео. ​

Щоправда, якщо ви все ж хочете спробувати повторити подібний трюк – Battlefield 2042 вже доступний на ПК, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X.