Battlefield 2042 смело можно назвать одной из самых противоречивых частей франшизы. Несмотря на многочисленные технические проблемы и другие недостатки, геймеры все же не без удовольствия участвуют в увлекательных масштабных битвах и придумывают интересные способы использования новых механик проекта.

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Чего в Battlefield 2042 хватает так это разнообразных транспортных средств, позволяющих быстро передвигаться по полю боя, обеспечивая высокую мобильность виртуальных бойцов. Некоторые особенно изобретательные геймеры к тому же находят им совершенно неожиданные методы применения.

"Ховеркрафты" (суда на воздушной подушке) как раз является одним из самых популярных видов наземного транспорта на отдельных картах. Хотя основное преимущество этих устройств – скорость и маневренность, пользователю Reddit под ником Fire_marshal-bill удалось продемонстрировать, что в умелых руках и при удачном стечении обстоятельств они могут похвастаться смертоносной разрушительной силой.

Транспортные средства в Battlefield 2042 / изображение progameguides.com

Итак, играя в шутер, Fire_marshal-bill сидел за рулем "ховеркрафта" и попал в эпицентр одного из катаклизмов игры – торнадо. Несмотря на сокрушительную стихию, бой между враждебными группировками не думал стихать, а по местности летал вертолет противников. По странному стечению обстоятельств порывы шквального ветра подхватили геймера и его транспорт и, игнорируя несколько законов физики, отправили его в почти свободный полет.

Все что произошло дальше было делом техники, игрок, в духе японских камикадзе, умело направил свой транспорт прямо во вражеское воздушное судно и… вертолет взорвался, а "ховеркрафт" как ни в чем не бывало приземлился на ближайшем холме.

Как верно отметил один из комментаторов: "это невероятно тупо, но в то же время невероятно зрелищно". И это действительно так, ведь повторение подобной ситуации может никогда не произойти, что и подтверждает сам автор видео. ​

Правда, если вы все-таки хотите попытаться повторить подобный трюк – Battlefield 2042 уже доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.