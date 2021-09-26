Valorant, як кіберспортивна дисципліна, упевнено наступає на п'яти грі від Valve. Хоча у більшості регіонів світу старий-добрий Counter Strike все ще популярніший, північноамериканські геймери все більше надають перевагу шутеру від Riot Games, а тепер їхній приклад наслідував колишній гравець Team Vitality з CS: GO.

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Отож, Набіль "Nivera" Бенрілтом став черговим професійним гравцем CS: GO, що перейшов до нової гри від Riot Games. Про це оголосили в офіційному твітері Team Liquid до якої й приєднався двадцятирічний бельгієць. Там він возз'єднається зі своїм рідним братом – легендарним "вантапером" та в минулому також професійним гравцем в Counter Strike – Аділем "ScreaM" Бенрілтомом.

У команді Nivera замінить Джеймса "Kryptix" Аффлека, який був частиною нідерландської організації відтоді як вони сформували склад із Valorant у серпні 2020 року. У Team Liquid сподіваються, що "свіжа кров" допоможе оживити команду, яка останнім часом демонструє невтішні результати.



Цікаво що Набіль, вважався одним із найбільших молодих талантів CS: GO, після того, як з'явився на Tier-1 сцені у жовтні 2020 року, коли приєднався до Team Vitality та допоміг команді виграти IEM Beijing-Haidian Europe та BLAST Premier Fall Finals, в рамках успішного використання ростеру з шести осіб. Проте, коли Valve оголосили правила щодо замін, які знімають з команд, що їх використовують очки RMR шляхи бельгійця та французького колективу розійшлися.

Враховуючи перспективність та вік Нівери багато хто вважав, що пошук нової команди стане лише питанням часу, проте Набіль шокував усіх приєднавшись до когорти колишніх гравців CS, які шукають кращої долі у Valorant. При цьому кіберспортсмен запевнив фанатів, що робить цей кар'єрний крок за власним вибором, а не за необхідністю.

Я міг би приєднатися до багатьох команд, але я просто втратив мотивацію та не хотів продовжувати професійно грати в CS: GO, – зазначив молодик у коментарі для Dexerto.

Фанати Team Liquid покладають великі надії на новачка та з нетерпінням очікують на його дебют у кваліфікаційному відборі EMEA за останній шанс потрапити на Valorant Champions, що відбудеться з 10 по 17 жовтня.