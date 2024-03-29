Карту відкритого світу The Sims 5 злили в мережу
Джерело:Imgur
The Sims 5 розробляється вже не один рік і ми знаємо про неї не так багато. Гра, відома під кодовою назвою Project Rene, повинна стати новим поглядом на улюблену гру мільйонів. І хоча ми ще не чули точної дати релізу, хтось уже злив у мережу карту відкритого світу.
Деталі
Зображення, яке можна знайти в інтернеті, нібито взяте з тестової збірки Project Rene. На картинці ми бачимо схему карти без додаткових позначок. Територія, судячи з усього, досить велика. Унизу можна помітити річку.
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Користувач DzXAnt22, який опублікував ці матеріали на Reddit, також порівняв окремі зони карти з раніше опублікованими зображеннями, на яких видно вулиці міста. Вони співпадають зі схемою, тож можна сказати, що ця карта правильна.
Порівняння карти й реальних місць у грі / Фото DzXAnt22
Порівняння карти й реальних місць у грі / Фото DzXAnt22
Порівняння карти й реальних місць у грі / Фото DzXAnt22
На перший погляд здається, що The Sims 5 матиме досить великий відкритий світ, якщо вірити нещодавньому витоку інформації.
Після публікації зображень на Reddit, дослідник даних поділився ще кількома подробицями:
- По-перше, тестова збірка працює без проблем, навіть на мобільних пристроях.
- Гра використовує потокове передавання ресурсів та LOD для забезпечення стабільної частоти кадрів.
- Тестувальник підкреслив, що "продуктивність залишається незмінною" навіть при зміні масштабу.
- Потім було підтверджено, що у файлах гри немає значків "подорожей", а також немає жодних посилань на "подорожі" до інших локацій, що свідчить про те, що в The Sims 5 буде відкрита модель гри в реальному часі.
- Судячи з усього, ігрове місто засноване на реальному Парижі.
Варто також зазначити, що збірка, про яку йде мова, досить давня – їй більше року. Тож з того часу багато що могло змінитися.
Дата виходу гри досі невідома.