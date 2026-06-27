В одну з кращих відеоігор в історії індустрії тепер можна пограти просто в браузері

Школяр портував одну з визначних відеоігор епохи нульових для браузерів. Відтепер у культовий шутер можна грати просто на його сайті. І мова не про Doom.

З плином часу геймери не лише не забули про такі легендарні проєкти як Doom і Half-Life 2, а й вигадали для себе не згасаючий челендж – запустити їх на найнеочікуваніших "платформах", повідомляє 24 Канал.

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Найкраща браузерна гра в світі?

Поки всі були шоковані тим, що в Doom тепер можна пограти навіть на Лабубу, культову гру Valve портували для звичайних браузерів.

Зробив це старшокласник під ніком slqnt, який представив власний проєкт у соцмережі X, повідомивши, що робота зайняла в нього три місяці.

Завдяки ентузіасту, будь-який геймер може зайти на сайт slqnt, завантажити кілька файлів та запустити Half-Life 2 у вкладці свого веб-оглядача.

Портал швидко став вірусним та навіть "падав" на кілька годин, адже тисячі гравців з усього світу намагалися випробувати творіння юного "девелопера".

Деяким гравцям навіть вдалося запустити гру на мобільних браузерах. Хоча, звісно, вона працювала далеко не ідеально, оскільки керування виявилося ну зовсім обмеженим, повідомляє Dexerto.

Водночас, чимало шанувальників відеоігор впевнені, що сайту не судилося проіснувати довго і рано чи пізно Valve видалять його, подавши скаргу на авторське право.

Невідомо чи станеться це, але на всякий випадок радимо slqnt не робити подібних експериментів з іграми Nintendo аби не отримати судовий позов.