Шутер Concord від Firewalk Studios видавався під егідою Sony та отримав широкий список досягнень в PSN й свою "платину", яку змогло отримати зовсім невеличке число геймерів.

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Одна з найрідкісніших "платин" в історії

З огляду на те, що гру прибрали з продажу, а сервери закрили трохи більш як через 2 тижні з моменту релізу – у світі не так багато геймерів, які встигли виконати усі ачівки в Concord.

За даними PSN Profiles, гравців які встигли зробити все необхідне та отримати омріяний статус "живої легенди" (Living Legend) всього лише 70 осіб або ж 4,42%.

Трейлер гри – дивитися відео

Варто зауважити, що цей портал відстежує лише прогрес гравців, які прив'язали до нього свої облікові записи PSN, тож насправді "легенд" може бути дещо більше.

Одначе не набагато, якщо врахувати, що за оцінками аналітиків індустрії Concord продалася тиражем у близько 25 000 копій.