Шутер Concord от Firewalk Studios издавался под эгидой Sony и получил широкий список достижений в PSN и свою "платину", которую смогло получить совсем небольшое число геймеров.

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Одна из самых редких "платин" в истории

Учитывая то, что игру убрали из продажи, а серверы закрыли чуть более чем через 2 недели с момента релиза – в мире не так много геймеров, которые успели выполнить все ачивки в Concord.

По данным PSN Profiles, игроков которые успели сделать все необходимое и получить желанный статус "живой легенды" (Living Legend) всего лишь 70 человек или же 4,42%.

Трейлер игры – смотреть видео

Стоит заметить, что этот портал отслеживает лишь прогресс игроков, которые привязали к нему свои учетные записи PSN, поэтому на самом деле "легенд" может быть несколько больше.

Однако не намного, если учесть, что по оценкам аналитиков индустрии Concord продалась тиражом в около 25 000 копий.