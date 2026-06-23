Чому засновник іде?

Чутки про те, що відомий футболіст амстердамського "Аякса" Олександр Зінченко поступово втрачає вплив на створену ним організацію Passion UA, з'явилися не сьогодні. Аналіз офіційних документів та звітів показав суттєві зміни в структурі власності незадовго до офіційних заяв. Згідно з даними електронної звітності Реєстраційної палати Великої Британії, Зінченко перестав бути бенефіціарним власником компанії ще 10 травня 2025 року, втративши статус особи з істотним контролем, нагадує 24 Канал.

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Реальні важелі управління перейшли до рук виконавчого директора організації Артемійса Рябовса, який зосередив у своїх руках пакет у 75 відсотків акцій. Такий розподіл часток надав йому практично одноосібне право приймати стратегічні рішення, тоді як зірковий засновник де-факто відійшов від операційного керування справами клубу. Це стало першим серйозним сигналом для фанатів та експертів про те, що роль футболіста в проєкті трансформується з управлінської на суто представницьку.

Тепер усі припущення й теорії отримали остаточне підтвердження. Організація Passion UA офіційно оголосила про припинення співпраці з Олександром Зінченком. Сторони підбили підсумки трирічного партнерства, яке розпочалося в серпні 2023 року.

Тепер клуб повністю переходить під управління генерального директора Артемійса Рябовса, який продовжуватиме розвивати проєкт уже без прямої участі його ідейного натхненника.

Три роки тому Олександр Зінченко повірив у Passion UA. Його підтримка допомогла закласти фундамент для розвитку клубу, а його залученість до проєкту була важливою частиною нашої спільної історії,

– прокоментував генеральний директор Passion UA Артемійс Рябовс.

Олександр Зінченко відіграв ключову роль у становленні Passion UA як медійного та спортивного бренду. Будучи засновником і медійним амбасадором, він використовував свою світову популярність для залучення аудиторії та нових можливостей.

Його залученість іноді виходила далеко за межі звичних обов'язків власника. Наприклад, у грудні 2023 року він особисто долучився до складу команди у ролі заміни й дебютував на професійному турнірі з Counter-Strike 2 – United21 Season 9. Також під час IEM Atlanta його реєстрували як запасного гравця, що підкреслювало тісний емоційний зв'язок футболіста з командою.

Протягом трьох років Зінченко був поруч із Passion UA, підтримуючи розвиток організації як медійний партнер, допомагаючи будувати бренд клубу, відкривати нові можливості та вірив у команду з першого дня,

– сказали в офіційній заяві представники Passion UA.

Проте за лаштунками медійної активності відбувалися глобальні зміни. У серпні 2025 року Passion UA прийняла стратегічне рішення придбати основний склад команди Complexity, що означало відмову від концепції виключно українського ростера на користь міжнародного складу. Паралельно з цим клуб зіткнувся з юридичними та фінансовими викликами. Зокрема, виник конфлікт із бразильською організацією Imperial, яка намагається повернути свого гравця Сантіно "try" Рігала через нібито порушення фінансових зобов'язань з боку Passion UA під час його трансферу.

Зараз організація перебуває на черговому етапі трансформації. Окрім виходу Зінченка зі складу керівництва, з'являлася інформація від порталу HLTV про те, що клуб вивчає пропозиції щодо продажу команди.

Попри всі труднощі та зміну внутрішньої ієрархії, Passion UA продовжує свій шлях у світовому кіберспорті, намагаючись закріпитися серед еліти.