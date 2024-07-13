Відомо де пройдуть перші кіберспортивні Олімпійські ігри – які проєкти увійдуть в перелік

Міжнародний олімпійський комітет оголосив місце проведення першої кіберспортивної Олімпіади, яка відбудеться вже у 2025 році. В мережі також з'явилися чутки про ймовірні дисципліни.

Після довгих років обговорень, МОК нарешті визнав кіберспорт гідним того аби мати власну олімпіаду.

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Де відбудуться перші eSports Olympic Games?

12 липня Міжнародний олімпійський комітет оголосив про партнерство з Національним олімпійським комітетом Саудівської Аравії щодо проведення перших Олімпійських ігор з кіберспорту 2025 року.

Ми молода нація з понад 23 мільйонами геймерів, які приймають майбутнє з новим мисленням і партнерством... Це природний наступний крок для наших молодих спортсменів, нашої країни та глобальної кіберспортивної спільноти, – заявив Його Високість принц Абдулазіз бін Туркі Аль Фейсал, міністр спорту та президент Олімпійського та Паралімпійського комітету Саудівської Аравії.

Які відеоігри стануть частиною змагань?

Поки перелік дисциплін та бодай їх кількість залишаються невідомими, але в мережі курсують чутки, що на перших змаганнях з'являться такі проєкти, як:

League of Legends

Street Fighter

Rocket League

МОК довго розглядав рішення офіційно визнати кіберспорт і схоже, що увага та величезна фінансова вигода, яку ігрова сцена привернула за останні кілька років, зіграли свою роль у тому, щоб нарешті переконати функціонерів дозволити відеоіграм мати власне місце в олімпійській історії.