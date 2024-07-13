После долгих лет обсуждений, МОК наконец признал киберспорт достойным того, чтобы иметь собственную олимпиаду.

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Где состоятся первые eSports Olympic Games?

12 июля Международный олимпийский комитет объявил о партнерстве с Национальным олимпийским комитетом Саудовской Аравии о проведении первых Олимпийских игр по киберспорту в 2025 году.

Мы молодая нация с более 23 миллионами геймеров, которые принимают будущее с новым мышлением и партнерством... Это естественный следующий шаг для наших молодых спортсменов, нашей страны и глобального киберспортивного сообщества, – заявил Его Высочество принц Абдулазиз бин Турки Аль Фейсал, министр спорта и президент Олимпийского и Паралимпийского комитета Саудовской Аравии.

Какие видеоигры станут частью соревнований?

Пока перечень дисциплин и хотя бы их количество остаются неизвестными, но в сети курсируют слухи, что на первых соревнованиях появятся такие проекты, как:

League of Legends

Street Fighter

Rocket League

МОК долго рассматривал решение официально признать киберспорт и похоже, что внимание и огромная финансовая выгода, которую игровая сцена привлекла за последние несколько лет, сыграли свою роль в том, чтобы наконец убедить функционеров позволить видеоиграм иметь собственное место в олимпийской истории.