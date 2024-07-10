У чарти Steam вирвалася нова гра у жанрі виживання: про що вона

Гра Once Human піднялася на перші місця в чарті Steam, хоча й отримала змішані відгуки від гравців. Причиною падіння оцінок стали деякі проблеми після запуску, але їх дуже швидко виправляють.

Once Human – це багатокористувацька гра на виживання у відкритому світі, дія якої розгортається у дивному постапокаліптичному майбутньому, наповненому чудовими пейзажами. Гравцеві належить об'єднатися з друзями, щоб боротися з жахливими ворогами, розкривати таємні змови, змагатися за ресурси та будувати власну територію. "Колись ви були просто людиною. Тепер у вас є сила, щоб змінити світ", – виголошує опис до гри.

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Усім подобається Once Human

Гра вийшла лише 9 липня й відразу ж почала отримувати хороші відгуки. Але згодом вони дещо знизилися, тож тепер у відповідній графі Steam вказано, що оцінки є "змішаними". Одним із найпопулярніших запитів гравців розробники зі Starry Studio назвали можливість створювати кількох персонажів для різних ігор (збережень). Тепер цю функцію додано.

Тепер створення кількох персонажів доступне. Спочатку ми закрили можливість створення декількох персонажів, тому що досвід був не на висоті. Ми хотіли вдосконалити його до 1 серпня, але цей план не спрацював. Вибачте за це,

– написали розробники згодом.

Once Human стала справжньою зіркою фестивалю Next Fest, піднявшись до п'ятірки найбажаніших ігор у Steam напередодні свого запуску – багато гравців додали її до своїх списків бажаного. Але до перемоги вона не дотягнула саме через низку несприятливих відгуків. Якщо не рахувати претензію до створення кількох персонажів, інші зауваження стосуються графіки – наприклад, проблем із "прорізуванням зубів". Крім того, поширеним є баг, який перешкоджає переключенню між серверами, а також помилки при встановленні.

Варто зазначити, що багато з неоднозначних відгуків у Steam все одно хвалять уважність розробника, особливо швидкість, з якою Starry Studio взялися до роботи, щоб запустити функцію кількох персонажів.

Для Once Human усе ще тільки починається, і якщо уважність Starry Studio збережеться, є надія, що деякі з найбільш негативних відгуків можна буде перекрити хорошими оцінками.

Дивіться трейлер Once Human: відео

Нагадаємо, Steam Next Fest – це багатоденне свято, де фанати можуть випробувати демоверсії ігор, поспілкуватися з розробниками, подивитися прямі трансляції та дізнатися про майбутні ігри в Steam.