Once Human – это многопользовательская игра на выживание в открытом мире, действие которой разворачивается в удивительном постапокалиптическом будущем, наполненном великолепными пейзажами. Игроку предстоит объединиться с друзьями, чтобы бороться с ужасными врагами, раскрывать тайные заговоры, соревноваться за ресурсы и строить собственную территорию. "Когда-то вы были просто человеком. Теперь у вас есть сила, чтобы изменить мир", – произносит описание к игре.

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Всем нравится Once Human

Игра вышла только 9 июля и сразу же начала получать хорошие отзывы. Но впоследствии они несколько снизились, и теперь в соответствующей графе Steam указано, что оценки являются "смешанными". Одним из самых популярных запросов игроков разработчики из Starry Studio назвали возможность создавать нескольких персонажей для разных игр (сохранений). Теперь эта функция добавлена.

Теперь создание нескольких персонажей доступно. Изначально мы закрыли возможность создания нескольких персонажей, потому что опыт был не на высоте. Мы хотели усовершенствовать его до 1 августа, но этот план не сработал. Извините за это,

– написали разработчики позже.

Once Human стала настоящей звездой фестиваля Next Fest, поднявшись в пятерку самых желанных игр в Steam накануне своего запуска – многие игроки добавили ее в свои списки желаемого. Но до победы она не дотянула именно из-за ряда неблагоприятных отзывов. Если не считать претензию к созданию нескольких персонажей, другие замечания касаются графики – например, проблем с "прорезыванием зубов". Кроме того, распространенным является баг, который препятствует переключению между серверами, а также ошибки при установке.

Стоит отметить, что многие из неоднозначных отзывов в Steam все равно хвалят внимательность разработчика, особенно скорость, с которой Starry Studio взялись за работу, чтобы запустить функцию нескольких персонажей.

Для Once Human все еще только начинается, и если внимательность Starry Studio сохранится, есть надежда, что некоторые из самых негативных отзывов можно будет перекрыть хорошими оценками.

Смотрите трейлер Once Human: видео

Напомним, Steam Next Fest – это многодневный праздник, где фанаты могут опробовать демоверсии игр, пообщаться с разработчиками, посмотреть прямые трансляции и узнать о будущих играх в Steam.