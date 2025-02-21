Grand Theft Auto V отримає важливе безплатне оновлення: коли чекати і що там буде

Поки ми чекаємо на GTA 6, п'ята частина за кілька днів отримає безкоштовне оновлення на ПК, яке принесе кілька важливих елементів. Розповідаємо, що цікавого підготувала нам Rockstar Games.

Що нового

Студія додасть глобальне освітлення з трасуванням променів та оклюзією навколишнього середовища (модель затінення, яка використовується в тривимірній графіці й дозволяє додати реалістичності зображення шляхом обчислення інтенсивності світла, що доходить до точки поверхні). Крім того, слід очікувати на підтримку NVIDIA DLSS та AMD FSR, повідомляє 24 Канал з посиланням на Rockstar Games.

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Нове оновлення, яке вийде 4 березня, також принесе всі останні поліпшення, представлені на консолях. Нам слід очікувати ряд нових транспортних засобів та покращення для ігрових магазинів Hao's Special Works, Premium Test Rides, HSW Races і HSW Time Trails, де ви можете покращувати ваші автомобілі.

Ви також отримаєте можливість сфотографувати тварин для участі в щоденному конкурсі Wildlife Photography Challenge, можливість отримати спеціальні переваги для GTA Online через GTA+ Membership, кілька додаткових предметів для початку гри в GTA Online, безкоштовні ігрові гроші та багато іншого.

Найбільшими покращеннями в оновленні, як видається, будуть технічні вдосконалення. Крім уже згаданих покращень, обіцяють пришвидшення часу завантаження завдяки SSD з функцією DirectStorage, підтримку контролерів DualSense, а також покращений звук з підтримкою Dolby Atmos.

Однак після запуску оновлення Rockstar Games продовжить підтримувати попередню версію гри, дозволяючи тим, хто має обладнання, яке не відповідає новим мінімальним вимогам, продовжувати грати зі старими налаштуваннями.

Це також означає, що оригінальна версія GTA Online на ПК буде окремим екземпляром, і гравці, які залишаться на цій версії, не зможуть грати в сесії з гравцями на оновленій версії. Гравці на ПК, які бажають грати разом, повинні будуть переконатися, що вони грають в одну і ту ж версію гри. Обидві версії будуть доступні всім, хто оновить гру, а ті, хто купує її вперше, матимуть доступ до обох версій.

Нові системні вимоги

З оновленими вимогами (які включають обов'язкову наявність SSD) можна ознайомитися нижче.

Мінімальні вимоги такі:

Операційна система – Windows 10.

Процесор – Intel Core i7 4770/AMD FX 9590.

Пам'ять – 8 ГБ оперативної пам'яті.

Графіка – NVIDIA GeForce GTX 1630 (4 ГБ VRAM)/AMD Radeon RX 6400 (4 ГБ VRAM).

Пам'ять – 105 ГБ, потрібен SSD.

Звукова карта та аудіо – 100% сумісність з DirectX 10.

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