Революція у Minecraft – розробники змінять ключову механіку та виконають давнє бажання гравців

Забудьте про прив'язку до бази та біль у віртуальних колінах. Розробники Minecraft зважилися на нововведення, які назавжди змінять побут ігрових мандрівників.

17 років фанатам Minecraft довелося чекати появи у грі елементарної можливості присісти, але це не найважливіша інновація, яку принесе наступний "дроп", повідомляє minecraft.net.

Mojang виконали багаторічне прохання гравців?

Історія Minecraft почалася ще у травні 2009 року, коли з'явилася перша альфа-версія гри. Відтоді, одним з найчастіших прохань гравців до розробників було додати просту, здавалося б, функцію – можливість посадити персонажа на стілець чи землю.

Весь цей час спільнота вигадувала неймовірні хитрощі, щоб імітувати сидіння: люди ховали вагонетки всередині сходинок, використовували човни або навіть сідлали застряглих у підлозі свиней.

Однак тепер Mojang офіційно анонсували розв'язання цієї проблеми в межах наступного "дропу" (оновлення) гри.

Одним з найголовніших елементів майбутнього патчу стане новий предмет – подушка (cushion). Це не просто декоративний блок, а функціональний об'єкт, з яким гравець може взаємодіяти, щоб сісти.

Зазначається, що подушки будуть доступні до створення у 16 різних кольорах, що дозволить гармонійно вписати їх у будь-який інтер'єр. Для виготовлення однієї подушки гравцям знадобляться три вовняні плити (Wool Slabs) однакового кольору, які потрібно буде викласти в горизонтальну лінію.

Подушка в грі / Фото Mojang

Окрім комфорту для оселі, розробники подбали і про досвідчених мандрівників, представивши ще один предмет – солом'яне ліжко (Straw Bed).

Це справжня революція для тих, хто любить далекі експедиції. Проблема звичайних ліжок у Minecraft полягає в тому, що сон у них автоматично змінює точку відродження (спавну) персонажа.

Якщо гравець загине далеко від дому після ночівлі в лісі, він не повернеться на основну базу, а відродиться на останній точці сну. Солом'яне ліжко дозволить виправити цю проблему, його використання пропустить ніч, але не змінить точку спавну.

Щоправда, нове ліжко має кілька особливостей. По-перше, воно одноразове та руйнується одразу після сну. По-друге, його неможливо використовувати в Нижньому світі чи Краї – спроба лягти спати там призведе до знищення предмета.

Рецепт крафту досить простий – з трьох блоків сіна можна отримати відразу чотири солом'яних ліжка.

Ліжко в грі / Фото Mojang

Очікують, що повноцінний реліз оновлення 26.40.30 відбудеться у третьому кварталі 2026 року, але користувачі версій Bedrock Preview та Java Snapshot можуть випробувати нові механіки вже зараз.

Огляд нових механік: дивіться відео