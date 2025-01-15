Творці STALKER 2 розповіли коли вийде наступне оновлення гри

Минуло понад два тижні від початку 2025 року, а обіцяний новий патч та план подальшої підтримки гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl досі не оприлюднені. Через це серед фанатів зростає невдоволення. Тому GSC Game World вирішили прокоментувати ситуацію та заспокоїти спільноту.

Оновлення вже на підході

У гілці форуму Reddit, присвяченій тривалому мовчанню розробників щодо оновлень гри, на питання фанатів відповів один із менеджерів спільноти GSC Game World – Нікіта Городівський, повідомляє 24 Канал. Він запевнив, що найближчим часом вийде новий патч, а повноцінне велике оновлення планується до кінця лютого.

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Городівський пояснив затримку із публікацією плану подальшої підтримки гри складністю визначення точних дат релізів майбутніх оновлень. За його словами, складання такого графіка — це дуже складний процес, оскільки "багато що може піти не так: тести можуть провалитися або виникнути нові проблеми". Він додав, що трохи пізніше компанія, як і обіцяла, поділиться планами на цей рік.

Успішний старт гри

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийшла 20 листопада 2024 року на PC (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X/S та в сервісі Game Pass. Лише за два дні після релізу продажі гри перевищили 1 мільйон копій. За словами співвласника GSC Game World, проєкт вже окупився.

Приголомшливий успіх гри поставив студію перед новими викликами: тепер у GSC Game World значно більша аудиторія. Це дозволить розробникам повернути до гри елементи, які були вирізані під час розробки, хоча поки що невідомо, про які саме доповнення йдеться.