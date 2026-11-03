Оновлення World of Warcraft розлютило гравців і тепер вони пригадують розробникам усі фейли

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Що не так із маунтом Hot Motocross Bunmover 4000?

Blizzard додала маунт Hot Motocross Bunmover 4000 з листопадовим оновленням. Це мила дитяча триколісна машинка з духовкою позаду, створена до Дня подяки. Проблема в тому, що колеса не анімуються й провалюються в землю, тож маунт виглядає так, ніби просто ковзає по поверхні, пише IGN.

Сам по собі дефект був би дрібницею. Але маунт розбурхав невдоволення, яке накопичувалося останній рік, відтоді як вийшов Midnight. На старті Midnight здавався вдалим доповненням і здобув високі оцінки. Рецензент IGN Лен Гафер навіть поставив йому 9 балів.

Втім, справжнім випробуванням для MMO стали оновлення після релізу. Їх критикували за надто швидкий темп контенту, "вторгнення", що схожі на скопійовані з попередніх сезонів, і слабкий сюжет. Нинішній патч несподівано вбиває улюбленого персонажа Орди, і для багатьох це стало останньою краплею.

Тепер користувач Reddit iamShorteh опублікував скриншот маунта з підписом, що це "буквально неграбельно". Інший гравець, audioshaman, з іронією нагадав, що Холлі Ленгдейл запевняла, ніби прискорений восьмитижневий цикл патчів ніяк не вплинув на якість. Користувач gladfanatic додав, що розробникам уже "просто байдуже".

Колеса маунта не обертаються / Зображення iamShorteh

Чи справді винен восьмитижневий цикл оновлень?

Такий графік оновлень з'явився ще в Dragonflight, щоб позбутися довгих періодів без нового контенту, які траплялися в попередніх доповненнях. Спершу він працював, але за останні кілька доповнень став проблемою: майже кожен патч супроводжують помилки та повторюваний контент. Тому не дивно, що розробники WoW Forever швидко вирішили, що тепер режим Classic+ оновлюватимуть повільніше.

Поки що всі погляди звернені на WoW Forever, повний реліз якого відбудеться 4 листопада. Минулого тижня гру переслідували проблеми з системою резервування імен, проте проєкт обіцяє стати масштабним. Навіть на бета-тестуванні розробники були вражені кількістю гравців, а після запуску ця цифра лише зросте.