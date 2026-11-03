Обновление World of Warcraft возмутило игроков, и теперь они припоминают разработчикам все их промахи

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Что не так с маунтом Hot Motocross Bunmover 4000?

Blizzard добавила маунт Hot Motocross Bunmover 4000 в ноябрьском обновлении. Это милая детская трехколесная машинка с духовкой сзади, созданная к Дню благодарения. Проблема в том, что колеса не анимируются и проваливаются в землю, поэтому маунт выглядит так, будто просто скользит по поверхности, пишет IGN.

Сам по себе этот дефект был бы мелочью. Но маунт разжег недовольство, которое накапливалось в течение последнего года, с тех пор как вышел Midnight. На старте Midnight казался удачным дополнением и получил высокие оценки. Рецензент IGN Лен Гафер даже поставил ему 9 баллов.

Впрочем, настоящим испытанием для MMO стали обновления после релиза. Их критиковали за слишком быстрый темп появления контента, "вторжения", похожие на скопированные из предыдущих сезонов, и слабый сюжет. Нынешний патч неожиданно убивает одного из любимых персонажей Орды, и для многих это стало последней каплей.

Теперь пользователь Reddit iamShorteh опубликовал скриншот маунта с подписью, что это "буквально неграбельно". Другой игрок, audioshaman, с иронией напомнил, что Холли Лэнгдейл уверяла, что ускоренный восьминедельный цикл патчей никак не повлиял на качество. Пользователь gladfanatic добавил, что разработчикам уже "просто байдуже".

Колеса маунта не вращаются / Изображение iamShorteh

Действительно ли виноват восьминедельный цикл обновлений?

Такой график обновлений появился еще в Dragonflight, чтобы избавиться от длительных периодов без нового контента, которые случались в предыдущих дополнениях. Сначала он работал, но за последние несколько дополнений стал проблемой: почти каждый патч сопровождается ошибками и повторяющимся контентом. Поэтому неудивительно, что разработчики WoW Forever быстро решили, что теперь режим Classic+ будут обновлять медленнее.

Пока что все взоры обращены на WoW Forever, полный релиз которого состоится 4 ноября. На прошлой неделе игру преследовали проблемы с системой резервирования имен, однако проект обещает стать масштабным. Даже на бета-тестировании разработчики были поражены количеством игроков, а после запуска эта цифра только вырастет.