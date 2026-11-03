Обновление World of Warcraft возмутило игроков, и теперь они припоминают разработчикам все их промахи

Новый маунт в World of Warcraft вызвал возмущение / Blizzard
Новый маунт в World of Warcraft стал поводом для гневных комментариев. Игроки раздражены тем, что Blizzard выпускает обновления с ошибками. Чашу терпения переполнил трехколесный велосипед с духовкой.
Что не так с маунтом Hot Motocross Bunmover 4000?
Blizzard добавила маунт Hot Motocross Bunmover 4000 в ноябрьском обновлении. Это милая детская трехколесная машинка с духовкой сзади, созданная к Дню благодарения. Проблема в том, что колеса не анимируются и проваливаются в землю, поэтому маунт выглядит так, будто просто скользит по поверхности, пишет IGN.
Сам по себе этот дефект был бы мелочью. Но маунт разжег недовольство, которое накапливалось в течение последнего года, с тех пор как вышел Midnight. На старте Midnight казался удачным дополнением и получил высокие оценки. Рецензент IGN Лен Гафер даже поставил ему 9 баллов.
Впрочем, настоящим испытанием для MMO стали обновления после релиза. Их критиковали за слишком быстрый темп появления контента, "вторжения", похожие на скопированные из предыдущих сезонов, и слабый сюжет. Нынешний патч неожиданно убивает одного из любимых персонажей Орды, и для многих это стало последней каплей.
Теперь пользователь Reddit iamShorteh опубликовал скриншот маунта с подписью, что это "буквально неграбельно". Другой игрок, audioshaman, с иронией напомнил, что Холли Лэнгдейл уверяла, что ускоренный восьминедельный цикл патчей никак не повлиял на качество. Пользователь gladfanatic добавил, что разработчикам уже "просто байдуже".
Действительно ли виноват восьминедельный цикл обновлений?
Такой график обновлений появился еще в Dragonflight, чтобы избавиться от длительных периодов без нового контента, которые случались в предыдущих дополнениях. Сначала он работал, но за последние несколько дополнений стал проблемой: почти каждый патч сопровождается ошибками и повторяющимся контентом. Поэтому неудивительно, что разработчики WoW Forever быстро решили, что теперь режим Classic+ будут обновлять медленнее.
Пока что все взоры обращены на WoW Forever, полный релиз которого состоится 4 ноября. На прошлой неделе игру преследовали проблемы с системой резервирования имен, однако проект обещает стать масштабным. Даже на бета-тестировании разработчики были поражены количеством игроков, а после запуска эта цифра только вырастет.
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