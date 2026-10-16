Новинки для рівнів Extra та Premium

Геймери на тарифах Extra та Premium отримають одразу кілька масштабних проєктів, пише 24 Канал. Вже зараз передплатникам доступна гра The Midnight Walk для консолі PlayStation 5.

Основна хвиля оновлення каталогу розпочнеться 20 жовтня, коли гравці зможуть запустити Mafia: The Old Country для PS5, постапокаліптичний хіт Horizon Forbidden West для PS4 та PS5, а також новинку Mycopunk для PS5.

Друга частина прем'єр очікує користувачів 27 жовтня. До каталогу приєднаються популярний горор Poppy’s Playtime: Chapter 2, рольова гра Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition та перегоновий симулятор Monster Energy Supercross 25: The Official Video Game. Усі ці тайтли будуть доступні на PlayStation 4 та PlayStation 5, за винятком перегонів, які створили виключно для поточної версії консолі.

Ретрокласика та базові роздачі для Essential

Власники максимального плану Premium отримають додатковий ностальгійний бонус. З 20 жовтня бібліотеку класики поповнять культовий екшен Dino Crisis 2 та стратегічний симулятор RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition, які оптимізували для обох поколінь пристроїв.

Водночас підписники базового тарифу Essential уже зараз можуть забрати до власної бібліотеки жовтневу трійку безкоштовних ігор – перегони F1 25, напружений шутер Hunt: Showdown 1896 та бойовик Earth Defense Force: World Brothers 2.

Нагадаємо, що у вересні Sony додала до цього рівня Sniper Elite Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life та Chained Echoes, тоді як вищі плани отримали RuneScape: Dragonwilds і Ball x Pit.

Вартість тарифів в Україні

В Україні офіційні ціни на передплату PlayStation Plus зафіксовані у гривнях.