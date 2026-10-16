Новинки для тарифных планов Extra и Premium

Геймеры на тарифах Extra и Premium получат сразу несколько масштабных проектов, пишет 24 Канал. Уже сейчас подписчикам доступна игра The Midnight Walk для консоли PlayStation 5.

Основная волна обновления каталога начнется 20 октября, когда игроки смогут запустить Mafia: The Old Country для PS5, постапокалиптический хит Horizon Forbidden West для PS4 и PS5, а также новинку Mycopunk для PS5.

Вторая часть премьер ждет пользователей 27 октября. В каталог войдут популярный хоррор Poppy’s Playtime: Chapter 2, ролевая игра Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition и гоночный симулятор Monster Energy Supercross 25: The Official Video Game. Все эти игры будут доступны на PlayStation 4 и PlayStation 5, за исключением гоночного симулятора, разработанного исключительно для текущей версии консоли.

Ретроклассика и базовые наборы для Essential

Владельцы максимального тарифного плана Premium получат дополнительный ностальгический бонус. С 20 октября библиотеку классики пополнят культовый экшен Dino Crisis 2 и стратегический симулятор RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition, которые были оптимизированы для обоих поколений устройств.

В то же время подписчики базового тарифа Essential уже сейчас могут взять в свою библиотеку октябрьскую тройку бесплатных игр – гонки F1 25, напряженный шутер Hunt: Showdown 1896 и боевик Earth Defense Force: World Brothers 2.

Напомним, что в сентябре Sony добавила в этот уровень Sniper Elite Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life и Chained Echoes, тогда как в более высокие планы вошли RuneScape: Dragonwilds и Ball x Pit.

Стоимость тарифов в Украине

В Украине официальные цены на подписку PlayStation Plus указаны в гривнах.