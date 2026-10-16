Від культової Mafia до ретрохітів: що підготували для власників PS Plus у жовтні

Компанія Sony оприлюднила повний список ігор для підписників PlayStation Plus на жовтень 2026 року. Користувачі сервісу отримають як масштабні блокбастери, так і класичні ретрохіти для консолей двох поколінь.

Новинки для рівнів Extra та Premium

Геймери на тарифах Extra та Premium отримають одразу кілька масштабних проєктів, пише 24 Канал. Вже зараз передплатникам доступна гра The Midnight Walk для консолі PlayStation 5.

Основна хвиля оновлення каталогу розпочнеться 20 жовтня, коли гравці зможуть запустити Mafia: The Old Country для PS5, постапокаліптичний хіт Horizon Forbidden West для PS4 та PS5, а також новинку Mycopunk для PS5.

Друга частина прем'єр очікує користувачів 27 жовтня. До каталогу приєднаються популярний горор Poppy’s Playtime: Chapter 2, рольова гра Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition та перегоновий симулятор Monster Energy Supercross 25: The Official Video Game. Усі ці тайтли будуть доступні на PlayStation 4 та PlayStation 5, за винятком перегонів, які створили виключно для поточної версії консолі.

Ретрокласика та базові роздачі для Essential

Власники максимального плану Premium отримають додатковий ностальгійний бонус. З 20 жовтня бібліотеку класики поповнять культовий екшен Dino Crisis 2 та стратегічний симулятор RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition, які оптимізували для обох поколінь пристроїв.

Водночас підписники базового тарифу Essential уже зараз можуть забрати до власної бібліотеки жовтневу трійку безкоштовних ігор – перегони F1 25, напружений шутер Hunt: Showdown 1896 та бойовик Earth Defense Force: World Brothers 2.

Нагадаємо, що у вересні Sony додала до цього рівня Sniper Elite Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life та Chained Echoes, тоді як вищі плани отримали RuneScape: Dragonwilds і Ball x Pit.

Вартість тарифів в Україні

В Україні офіційні ціни на передплату PlayStation Plus зафіксовані у гривнях.

Вартість базового тарифу Essential становить 209 грн на місяць (549 грн за 3 місяці або 1 299 грн на рік).

становить 209 грн на місяць (549 грн за 3 місяці або 1 299 грн на рік). Тариф Extra з доступом до каталогу сотень блокбастерів коштує 319 грн на місяць (899 грн за 3 місяці або 2 149 грн на рік).

з доступом до каталогу сотень блокбастерів коштує 319 грн на місяць (899 грн за 3 місяці або 2 149 грн на рік). Максимальний рівень Deluxe (актуальний для України замість Premium) оцінено у 369 грн на місяць (1 049 грн за 3 місяці або 2 489 грн на рік) – він додатково відкриває доступ до ретрокласики та пробних версій нових ігор.