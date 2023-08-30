Шанувальники франшизи добре знають, що Rainbow Six Siege може викликати прискорене серцебиття в гравців. Та зазвичай це результати інтенсивного ближнього бою в тактичному шутері, а не розчарування через непопулярні оновлення гри.

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Невдале оновлення Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege, який вийшов наприкінці 2015 року, є спінофом популярної франшизи, розрахованим на велику кількість гравців. авдяки великому акценту на кооперативній тактичній грі Rainbow Six Siege вирізняється з-поміж інших онлайн-шутерів, які приділяють більше уваги гравцям-одиночкам.

Попри те, що після першого випуску гри Ubisoft було важко знайти аудиторію, серія оновлень протягом наступних років призвела до того, що у Rainbow Six Siege з'явилася шалено лояльна база шанувальників. Втім, останнє оновлення гри отримало кардинально іншу реакцію від фанатів.

Від геймерів буквально посипалися скарги. Шанувальники скражаться на все підряд – починаючи від графічних змін і закінчуючи ігровим процесом.

Частина гравців висловили своє розчарування тим, як оновлення вплинуло на різні режими гри, доступні в Rainbow Six Siege. Однією зміною, яка викликала особливо пристрасну реакцію шанувальників гри, було видалення режиму гри без рейтингу. Його використовували багато гравців, щоб ознайомитися з картою перед тим, як перейти до висококонкурентних рейтингових матчів Rainbow Six Siege.