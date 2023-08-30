Поклонники франшизы хорошо знают, что Rainbow Six Siege может вызвать учащенное сердцебиение у игроков. Но обычно это результаты интенсивного ближнего боя в тактическом шутере, а не разочарование из-за непопулярных обновлений игры.

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Неудачное обновление Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege, вышедший в конце 2015 года, является спинофом популярной франшизы, рассчитанным на большое количество игроков. Благодаря большому акценту на кооперативной тактической игре Rainbow Six Siege отличается от других онлайн-шутеров, которые уделяют больше внимания игрокам-одиночкам.

Несмотря на то, что после первого выпуска игры Ubisoft было трудно найти аудиторию, серия обновлений в течение следующих лет привела к тому, что у Rainbow Six Siege появилась безумно лояльная база поклонников. Впрочем, последнее обновление игры получило кардинально другую реакцию фанатов.

От геймеров практически посыпались жалобы. Поклонники жалуются на все подряд – начиная от графических изменений и заканчивая игровым процессом.

Часть игроков выразили свое разочарование тем, как обновление повлияло на разные режимы игры, доступные в Rainbow Six Siege. Одним изменением, вызвавшим особенно страстную реакцию поклонников игры, было удаление режима игры без рейтинга. Его использовали многие игроки, чтобы ознакомиться с картой перед тем, как перейти к высококонкурентным рейтинговым матчам Rainbow Six Siege.