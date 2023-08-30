Останнє оновлення гри Ubisoft розлютило навіть відданих фанатів

Непопулярні зміни в останньому оновленні Rainbow Six Siege від Ubisoft розчарували багатьох навіть давніх шанувальників тактичного шутера. Очевидно, оновлення сприйняли зовсім не так, як розраховував розробник.

Шанувальники франшизи добре знають, що Rainbow Six Siege може викликати прискорене серцебиття в гравців. Та зазвичай це результати інтенсивного ближнього бою в тактичному шутері, а не розчарування через непопулярні оновлення гри.

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Невдале оновлення Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege, який вийшов наприкінці 2015 року, є спінофом популярної франшизи, розрахованим на велику кількість гравців. авдяки великому акценту на кооперативній тактичній грі Rainbow Six Siege вирізняється з-поміж інших онлайн-шутерів, які приділяють більше уваги гравцям-одиночкам.

Попри те, що після першого випуску гри Ubisoft було важко знайти аудиторію, серія оновлень протягом наступних років призвела до того, що у Rainbow Six Siege з'явилася шалено лояльна база шанувальників. Втім, останнє оновлення гри отримало кардинально іншу реакцію від фанатів.

Від геймерів буквально посипалися скарги. Шанувальники скражаться на все підряд – починаючи від графічних змін і закінчуючи ігровим процесом.

Частина гравців висловили своє розчарування тим, як оновлення вплинуло на різні режими гри, доступні в Rainbow Six Siege. Однією зміною, яка викликала особливо пристрасну реакцію шанувальників гри, було видалення режиму гри без рейтингу. Його використовували багато гравців, щоб ознайомитися з картою перед тим, як перейти до висококонкурентних рейтингових матчів Rainbow Six Siege.