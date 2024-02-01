Зазвичай коли Blizzard банять когось в Overwatch 2 це є виправданими, оскільки розробники активно вживають заходів для покарання чітерів та токсичних гравців.
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Однак цього разу під "банхамер" потрапив не пересічний геймер, а одна з молодих зірок кіберспортивної сцени – корейський гравець Кім Дон Хьон, відомий під нікнеймом Proper.
Proper у дії / Фото Blizzard Entertainment
Звісткою молодик поділився у соцмережі X, де виклав зображення екрана з повідомленням про блокування.
Я отримав бан… Я просто хочу грати в гру…,
– прокоментував ситуацію кіберспортсмен.
Щодо причини бану, то в повідомленні йдеться, нібито Proper порушував правила кодексу поведінки в грі.
Це може означати багато речей: від токсичності до шахрайства.
Однак, скоріше за все бан став причиною масових скарг від інших гравців, які помилково вважали кіберспортсмена чітером. Прогнозуємо, що Blizzard невдовзі втрутяться в ситуацію та розбанять геймера.