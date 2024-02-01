Обычно когда Blizzard банят кого-то в Overwatch 2 это оправдано, поскольку разработчики активно принимают меры для наказания читеров и токсичных игроков.
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Однако на этот раз под "банхамер" попал не рядовой геймер, а одна из молодых звезд киберспортивной сцены – корейский игрок Ким Дон Хен, известный под никнеймом Proper.
Proper в действии / Фото Blizzard Entertainment
Известием молодой человек поделился в соцсети X, где выложил изображение экрана с сообщением о блокировке.
Я получил бан... Я просто хочу играть в игру..,
– прокомментировал ситуацию киберспортсмен.
Относительно причины бана, то в сообщении говорится, якобы Proper нарушал правила кодекса поведения в игре.
Это может означать много вещей: от токсичности до мошенничества.
Однако, скорее всего бан стал причиной массовых жалоб от других игроков, которые ошибочно считали киберспортсмена читером. Прогнозируем, что Blizzard вскоре вмешаются в ситуацию и разбанят геймера.