Обычно когда Blizzard банят кого-то в Overwatch 2 это оправдано, поскольку разработчики активно принимают меры для наказания читеров и токсичных игроков.

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Однако на этот раз под "банхамер" попал не рядовой геймер, а одна из молодых звезд киберспортивной сцены – корейский игрок Ким Дон Хен, известный под никнеймом Proper.

Proper в действии / Фото Blizzard Entertainment

Интересно, что в свое время Ким вошел в историю как первый и единственный игрок в истории Лиги Overwatch, который получил награды "Regular Season MVP", "Alarm Rookie of the Year" и "Role Star" в течение одного сезона.

Известием молодой человек поделился в соцсети X, где выложил изображение экрана с сообщением о блокировке.

Я получил бан... Я просто хочу играть в игру..,

– прокомментировал ситуацию киберспортсмен.

Относительно причины бана, то в сообщении говорится, якобы Proper нарушал правила кодекса поведения в игре.

Это может означать много вещей: от токсичности до мошенничества.

Однако, скорее всего бан стал причиной массовых жалоб от других игроков, которые ошибочно считали киберспортсмена читером. Прогнозируем, что Blizzard вскоре вмешаются в ситуацию и разбанят геймера.