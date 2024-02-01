Розробники Overwatch 2 забанили одного з найкращих гравців світу, не пояснивши причини

Один із найкращих у світі кіберспортсменів з Overwatch 2, отримав дивний перманентний бан від Blizzard без жодних пояснень. Детальніше про це – у матеріалі.

Зазвичай коли Blizzard банять когось в Overwatch 2 це є виправданими, оскільки розробники активно вживають заходів для покарання чітерів та токсичних гравців.

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Однак цього разу під "банхамер" потрапив не пересічний геймер, а одна з молодих зірок кіберспортивної сцени – корейський гравець Кім Дон Хьон, відомий під нікнеймом Proper.

Proper у дії / Фото Blizzard Entertainment

, що свого часу Кім увійшов в історію як перший і єдиний гравець в історії Ліги Overwatch, який отримав нагороди "Regular Season MVP", "Alarm Rookie of the Year" та "Role Star" протягом одного сезону.

Звісткою молодик поділився у соцмережі X, де виклав зображення екрана з повідомленням про блокування.

Я отримав бан… Я просто хочу грати в гру…,

– прокоментував ситуацію кіберспортсмен.

Щодо причини бану, то в повідомленні йдеться, нібито Proper порушував правила кодексу поведінки в грі.

Це може означати багато речей: від токсичності до шахрайства.

Однак, скоріше за все бан став причиною масових скарг від інших гравців, які помилково вважали кіберспортсмена чітером. Прогнозуємо, що Blizzard невдовзі втрутяться в ситуацію та розбанять геймера.