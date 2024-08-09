Кіберспортивна організація Oxygen Esports припиняє діяльність: гравців виганяють з квартир

Організація Oxygen Esports, яку підтримували інвестиціями з великого спорту, зокрема Робертом Крафтом з New England Patriots, раптово припинила свою діяльність, залишивши кілька команд розгубленими.

Oxygen Esports, організація, команди якої змагаються в різних популярних іграх, таких як VALORANT, Rocket League, Rainbow Six, ENascar і Call of Duty.

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Найвидатніший актив Oxygen Esports, клуб Boston Breach, який змагається у вищій лізі Call of Duty, практично відразу зіткнувся з проблемами. Гравців несподівано повідомили, що вони повинні звільнити свої квартири до 8 серпня, попри те, що вже за кілька днів вони мають брати участь у Чемпіонаті світу з кіберспорту в Саудівській Аравії.

Наразі Oxygen Esports не зробила офіційної заяви про припинення своєї діяльності. Очікується, що найближчими днями буде зроблено офіційний прес-реліз, який прояснить ситуацію та майбутнє команд і гравців.

Наразі кіберспортивна спільнота очікує на подальші подробиці щодо причин закриття та наступних кроків для команд та гравців, які наразі розгублені.