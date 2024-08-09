Oxygen Esports, организация, команды которой соревнуются в различных популярных играх, таких как VALORANT, Rocket League, Rainbow Six, ENascar и Call of Duty.

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Самый выдающийся актив Oxygen Esports, клуб Boston Breach, который соревнуется в высшей лиге Call of Duty, практически сразу столкнулся с проблемами. Игроков неожиданно сообщили, что они должны освободить свои квартиры до 8 августа, несмотря на то, что уже через несколько дней они должны участвовать в Чемпионате мира по киберспорту в Саудовской Аравии.

Пока Oxygen Esports не сделала официального заявления о прекращении своей деятельности. Ожидается, что в ближайшие дни будет сделан официальный пресс-релиз, который прояснит ситуацию и будущее команд и игроков.

Сейчас киберспортивное сообщество ожидает дальнейшие подробности о причинах закрытия и следующих шагов для команд и игроков, которые пока растеряны.