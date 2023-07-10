Багатокористувацькі відеоігри подекуди справді можуть допомогти знайти друзів чи навіть кохання, однак одна імпульсивна жінка шокувала всіх своїм вчинком, зробленим через PUBG.

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PUBG: Battlegrounds – це безкоштовний шутер у стилі королівської битви, де сотня гравців бореться за перемогу у матчі. Окремим хітом, особливо в індо-азійському регіоні, стала мобільна версія проєкту.

Саме у ній вдалося знайти кохання пакистанській дівчині та індійському чоловікові, щоправда, історія роману цих геймерів швидко закінчилася їх арештом.

Річ у тому, що заміжня 27-річна пакистанка Сіма Гулам Хайдер покинула країну та чоловіка аби зі своїми чотирма дітьми незаконно проникнути до Індії. Все задля того аби зустрітися там з 22-річним Сачіна Міну – віртуальним бойфрендом, з яким вона познайомилася у 2019 році.

Саме тоді чоловік Хайдер переїхав до Саудівської Аравії у пошуках роботи, а жінка засумувала і знайшла собі розраду в компаньйоні з онлайн гри.

Наші Ромео та Джульєтта / Фото з hindustantimes.com

Як повідомляє Yahoo!, Хайдер і її четверо дітей жили з Міною та його батьком у передмісті Нью-Делі близько місяця.

Нещодавно жінку заарештували за незаконний в'їзд до Індії, а Міну та його батька взяли під варту за надання притулку родині без візи.

Вона знала, що у нього є проблеми у фінансовому плані. Її вразила не його робота, а його навички гри в PUBG, – прокоментував ситуацію Судхір Кумар, керівник поліції Рабупури.

8 липня місцевий суд випустив усіх трьох заарештованих під заставу, оскільки було доведено, що Хайдер не в'їхала до Індії "з будь-якими неправильними намірами".

Цікаво, що двійко горе-закоханих сподіваються вирішити ситуацію та одружитися з допомогою індійського уряду.