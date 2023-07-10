Многопользовательские видеоигры иногда могут помочь найти друзей или даже любовь, однако одна импульсивная женщина шокировала всех своим поступком, сделанным из-за PUBG.

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PUBG: Battlegrounds – это бесплатный шутер в стиле королевской битвы, где сотня игроков борется за победу в матче. Отдельным хитом, особенно в индо-азиатском регионе, стала мобильная версия проекта.

Именно в ней удалось найти любовь пакистанской девушке и индийскому мужчине, правда, история романа этих геймеров быстро закончилась их арестом.

Дело в том, что замужняя 27-летняя пакистанка Сима Гулам Хайдер покинула страну и мужа, чтобы со своими четырьмя детьми незаконно проникнуть в Индию. Все для того, чтобы встретиться там с 22-летним Сачином Мину – виртуальным бойфрендом, с которым она познакомилась в 2019 году.

Именно тогда муж Хайдер переехал в Саудовскую Аравию в поисках работы, а женщина загрустила и нашла себе утешение в компаньоне по онлайн игре.

Наши Ромео и Джульетта / Фото с hindustantimes.com

Как сообщает Yahoo!, Хайдер и ее четверо детей жили с Миной и его отцом в пригороде Нью-Дели около месяца.

Недавно женщина была арестована за незаконный въезд в Индию, а Мину и его отца взяли под стражу за предоставление убежища семье без визы.

Она знала, что у него есть проблемы в финансовом плане. Ее поразила не его работа, а его навыки игры в PUBG, – прокомментировал ситуацию Судхир Кумар, руководитель полиции Рабупуры.

8 июля местный суд выпустил всех троих арестованных под залог, поскольку было доказано, что Хайдер не въехала в Индию "с какими-либо неправильными намерениями".

Интересно, что двое горе-влюбленных надеются разрешить ситуацию и жениться с помощью индийского правительства.