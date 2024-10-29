Українська Palianytsia програла ще двом командам на DreamLeague S24: результати другого дня

Як і перший день турніру DreamLeague Season 24, другий завершився для української команди Palianytsia невдачею. Спочатку вони програли Talon Esports, а тепер зазнали поразки від ще двох команд.

Результати другого дня

У групі A вчорашній лідер незмінний: Parivision зберігає перше місце, перемігши Nouns (2:0) і зігравши в нічию з Gaimin Gladiators (1:1). Разом із тим Team Liquid, яка вчора також була в топі, сьогодні опустилася на 5 місце, оскільки програла з рахунком 0:2 команді BetBoom, А потім зіграла в нічию з AVULUS. Між ними розташувалися Xtreme Gaming (друге місце), Gaimin Gladiators (третє місце) і BetBoom Team (четверте місце), пише CyberScore.

Раніше Результати першого дня DreamLeague Season 24: як зіграла українська Palianytsia

Група B, до якої увійшла українська команда “Паляниця”, показала такі результати:

Tundra Esports і Team Falcons потіснили Talon Esports з першого місця: сьогодні обидві команди виграли свої серії, але раніше зіграли між собою внічию. Наразі у них однакова кількість очок.

і потіснили Talon Esports з першого місця: сьогодні обидві команди виграли свої серії, але раніше зіграли між собою внічию. Наразі у них однакова кількість очок. Talon і Team Waska також набрали однакову кількість очок і розташувалися на 3 і 4 місцях.

Команда Spirit виграла свою першу серію на турнірі, перемігши Palianytsia. Таким чином, вона піднялася на 5 місце.

Явними аутсайдерами в цій групі є Azure Ray, Heroic і Palianytsia, яка розмістилась на останньому місці, не вигравши жодної гри.

Palianytsia спочатку грала з Team Waska (0:2), а потім з Team Spirit із тим же результатом.

Зараз українська команда грає з Azure Ray, після чого сьогодні зустрінеться з Falcons, а завтра з Tundra і HEROIC.

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